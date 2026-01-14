Dakar : Seydi Gassama demande «la libération» de Karim Xrum Xax et «le respect du droit de réunion pacifique»

Le directeur exécutif d’Amnesty International (AI) Sénégal, Seydi Gassama, a demandé ce mercredi «la libération» de l’activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax. Il a été arrêté le lundi 12 janvier à Dakar, par les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central, alors qu’il participait à un rassemblement non autorisé visant à protester contre une opération policière menée dans la capitale et ayant pour but d’interdire l’occupation de la voie publique par des mendiants.
«Une manifestation pacifique même non déclarée ou autorisée ne devrait faire l’objet de poursuite judiciaires dans un état de démocratique», a affirmé M. Gassama.
