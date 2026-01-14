Détention de Farba Ngom : Me Antoine Vey dénonce un traitement «arbitraire» du dossier

Moins de 24 heures après que le parquet a fait appel de la libération sous condition de l’homme d’affaires Farba Ngom, suspecté de détournement de deniers publics en complicité avec Tahirou Sarr, l’un de ses avocats, Me Antoine Vey, dénonce la procédure judicaire, dans une interview accordée à L’Observateur.



«C’est un signal extrêmement préoccupant quant à l’arbitraire du traitement réservé à Farba Ngom (…) Nous avons deux mis en cause poursuivis pour des faits identiques, l’un comme auteur principal (Tahirou Sarr), l’autre comme complice (Farba Ngom). Or, l’auteur principal est libre sous contrôle judiciaire, tandis que le prétendu complice demeure incarcéré, malgré une ordonnance de remise en liberté rendue par un juge», a déploré l’avocat.



L’homme de droit estime aussi que l’appel du parquet apparaît comme «un instrument de maintien artificiel en détention» de Farba Ngom, ajoutant que «la nature politique du traitement judiciaire» de ce dossier se «pose inévitablement».



Me Antoine Vey pense enfin que «ce qui aggrave le caractère arbitraire de la détention», c’est le fait que «l’état de santé de Farba Ngom est gravement dégradé et jugé incompatible avec» la vie en milieu carcéral.