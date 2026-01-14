Élections législatives et communales au Bénin: l'opposition fait ses comptes de son côté

Au siège des Démocrates, à Cotonou, la capitale du Bénin, on traite les chiffres envoyés du terrain par les militants. Le principal parti de l’opposition, qui n’a pu prendre part qu’aux législatives, affirme toutefois ne pas disposer de tous les procès-verbaux. Ses membres dénoncent des manquements dans l’organisation du scrutin.



« A tel point qu'on se demande comment ça a pu se produire pour une Cena qui, normalement, organise des élections depuis un moment », pointe Eugène Azatassou, directeur de campagne, « le matériel non déployé comme il faut, des procès-verbaux qui manquent dans beaucoup d'endroits... Il a été dit à nos délégués qu'ils ne pouvaient pas en avoir, contrairement à la loi, au prétexte qu'il n'y en avait pas assez. »



Compilation en cours, aussi, au siège du Bloc républicain. Dans une salle munie de 24 ordinateurs, rattachés aux 24 circonscriptions, les données sont projetées au mur. Une organisation qui permet aux sympathisant du parti de faire remonter ce qu’il s’est passé dans les urnes, raconte Yacouba Amadou, militant fondateur du parti.



« Tout ce qui n'est pas visible, c'est tous les délégués de postes de vote qui sont présents le jour du scrutin. Et dès que les dépouillements sont faits au niveau des postes de vote, ils se connectent à l'application », détaille-t-il, « c'est sécurisé naturellement et c'est remonté automatiquement. À l'heure actuelle, on a toutes les données de tous les arrondissements du Bénin. »



Les partis compareront ensuite leurs données aux résultats officiels, qui devraient être annoncés le jeudi 15 janvier, selon les déclarations de Cossi Dorothé Sossa, le président de la Cour constitutionnelle.