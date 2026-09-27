La FFF ne sanctionnera pas l'arbitre de Ligue 1 condamné pour violences conjugales

Le Conseil de discipline de la Fédération française de football ne va pas sanctionner Abdelatif Kherradji sur le plan sportif et a classé l’affaire sans suite. Condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, l’arbitre de Ligue 1 pourrait rapidement retrouver sa place en championnat cette saison.



Réuni après un signalement de la commission nationale d'éthique, le Conseil de discipline de la FFF a décidé de classer sans suite la procédure contre Abdelatif Kherradji selon les informations publiées ce vendredi par L’Équipe.



Condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Nîmes à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, l’arbitre français ne sera pas sanctionné par les instances sportives pour cet événement extra-sportif.



Une affaire sans lien avec son rôle d’arbitre



Selon les éléments du quotidien, l’instance disciplinaire a rendu une telle décision au motif qu’elle n’était pas "compétente" pour traiter une telle affaire et en s’appuyant sur l’article 2.2 du règlement disciplinaire de la FFF.



"Le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football", prévoit ainsi le texte officiel. Concrètement, Abdelatif Kherradji ayant été sanctionné pour une affaire totalement étrangère à ses fonctions dans le football, la"3F" ne peut rien contre lui.

Kherradji de retour en L1 dès le mois d’octobre?



À moins de vouloir le sanctionner sportivement au nom de la morale, ce que le Conseil de discipline n’est pas habilité à faire, difficile d’exclure Abdelatif Kherradji de la FFF malgré sa condamnation par le tribunal pour violences conjugales. Et peut-être encore plus alors que l’arbitre de 40 ans a fait appel de cette décision de justice.



Comme l’avait déjà écrit RMC Sport avant la reprise de la saison de Ligue 1 lorsque son nom figurait bien sur la liste des officiels pour la saison 2026-2027, Abdelatif Kherradji devrait donc pouvoir arbitrer normalement dans l’élite. Son retour sur les terrains pourrait même intervenir très rapidement selon l’un de ses défenseurs pendant la procédure devant Conseil de discipline de la FFF.