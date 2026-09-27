Sénégal: Abdoulaye Diouf élu président du Collectif national des pêcheurs

Abdoulaye Diouf a été élu, ce dimanche 27 septembre, président du Collectif national des pêcheurs du Sénégal (CNPS), à l’issue de l’assemblée générale de l’organisation. Il succède ainsi à Badou Ndoye, qui dirigeait la structure depuis 2017, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).



«Nous essayons de poursuivre le travail, de nous organiser et d’avancer, même si rien n’est facile actuellement», a déclaré Abdoulaye Diouf, à l’issue de l’Assemblée générale du CNPS, avant d’ajouter que les difficultés auxquelles le secteur est confronté doivent pousser les acteurs à rechercher des solutions communes. «Nous essayons de poursuivre le travail, de nous organiser et d’avancer, même si rien n’est facile actuellement», a-t-il précisé.



Le CNPS regroupe des hommes et des femmes issus de plusieurs localités côtières, notamment Mbour, Joal, Bargny, Kayar, Yarakh et Yoff. Abdoulaye Diouf a appelé à renforcer la participation de l’ensemble des comités locaux afin de consolider l’unité de l’organisation.



Pour rappel, le Sénégal a exporté au moins 230.072 tonnes de poissons en 2024, sur une production totale qui a dépassé 448.756 tonnes, selon des chiffres du gouvernement.