Cancer : « plus 11 000 nouveaux cas, dont 17 % liés au col de l'utérus et 16% au sein, recensés chaque année au Sénégal »

Le Sénégal a lancé jeudi, à la place de la Nation, la campagne "Octobre Rose" 2025 sous le thème : « Un mois de forte mobilisation autour de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus ». Prenant la parole, le cardiologue Dr Mounirou Dia de l'Alliance nationale de lutte contre les maladies non transmissibles a rappelé que « plus de 11 000 nouveaux cas sont recensés chaque année au Sénégal, dont 17 % liés au col de l'utérus et 16% au sein ».



La cérémonie a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la Santé, Serigne Mbaye. Il a par ailleurs réaffirmé lors de son discours l'engagement du gouvernement à renforcer le dépistage et la vaccination contre le HPV dans toutes les régions. Selon "L'Observateur", Serigne Mbaye a souligné que « le cancer n'est pas une fatalité », plaidant pour un dépistage précoce et un accès gratuit aux soins.

