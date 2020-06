Cancer: un nouveau traitement arrête la croissance tumorale

Un médicament qui pourrait empêcher les cellules cancéreuses de se réparer elles-mêmes a montré les premiers signes de son efficacité.



Plus de la moitié des 40 patients ayant reçu du berzosertib ont vu la croissance de leurs tumeurs arrêtée.



Le Berzosertib s'est révélé encore plus efficace lorsqu'il était administré en même temps que la chimiothérapie, selon l'essai mené par l'Institut du cancer (IC) et le Royal Marsden NHS Trust.



L'essai a été conçu pour tester l'innocuité du médicament.



Le médicament est le premier à être testé dans une nouvelle famille de traitements qui bloquent une protéine impliquée dans la réparation de l'ADN.

Le blocage de cette protéine empêche les cancers de réparer les dommages causés à leurs cellules.



Cela fait partie d'une branche de traitement connue sous le nom de «médecine de précision», qui cible des gènes spécifiques ou des changements génétiques.



L'étude a porté sur des patients atteints de tumeurs très avancées, pour lesquels aucun autre traitement n'avait fonctionné.



Il s'agit de ce que l'on appelle un essai de «phase une», qui est uniquement conçu pour tester la sécurité d'un traitement.



Mais l'ICR a déclaré que les chercheurs avaient trouvé des indications précoces que le berzosertib pouvait arrêter la croissance des tumeurs.



'Très prometteur'

L'un des auteurs de l'étude, le professeur Chris Lord, professeur de génomique du cancer à l'ICR, a déclaré que ces premiers signes étaient "très prometteurs", ajoutant qu'il était inhabituel dans les essais de phase une de voir une réponse clinique.



Cependant, d'autres essais seront nécessaires pour démontrer l'efficacité du médicament.



"Cette étude n'a impliqué qu'un petit nombre de patients ... Par conséquent, il est trop tôt pour considérer le berzosertib comme un produit qui change la donne dans le traitement du cancer", a déclaré le Dr Darius Widera de l'Université de Reading.



"Néanmoins, les effets exceptionnellement forts du berzosertib, en particulier en combinaison avec la chimiothérapie conventionnelle, donnent des raisons d'être optimistes quant aux résultats des études de suivi."



Philip Malling, un homme de 62 ans qui a reçu un diagnostic de cancer de l'intestin en 2012, a été inscrit à l'essai après deux ans de chimiothérapie infructueuse.

"On m'a dit" nous ne pouvons rien faire de plus ", a-t-il déclaré. "En avril 2014, on m'a dit" tu seras probablement mort d'ici Noël "".



Il reçoit maintenant un traitement au berzosertib depuis six ans, ses tumeurs ont rétréci et son état est stable.



"ça veut tout dire", a déclaré M. Malling à la BBC.



Une autre patiente, dont le cancer de l'ovaire est revenu après un traitement différent, a vu ses tumeurs rétrécir après un traitement combiné avec le médicament et la chimiothérapie.



La chimiothérapie fonctionne en endommageant l'ADN des cellules cancéreuses, donc son utilisation en combinaison avec ce nouveau traitement, qui empêche les cellules de se réparer, semble donner un avantage encore plus grand.



Et le berzosertib est capable de cibler les cellules tumorales sans affecter les autres cellules saines, a déclaré le professeur Lord.



"Notre nouvel essai clinique est le premier à tester l'innocuité d'une toute nouvelle famille de médicaments anticancéreux ciblés chez les humains, et il est encourageant de voir certaines réponses cliniques même à ce stade précoce», a déclaré le professeur Johann de Bono, responsable du développement de médicaments à l'ICR et au Royal Marsden.



À l'avenir, ces médicaments pourraient être utilisés pour "augmenter l'effet de traitements comme la chimiothérapie" et lutter contre la résistance qui pourrait se développer à d'autres traitements ciblés, a-t-il ajouté.



Alors que l'approche traditionnelle du traitement du cancer a été de le catégoriser par site tumoral - cancer du sein, cancer du poumon, etc. - l'approche de médecine de précision cible l'anomalie génétique de la tumeur, quel que soit son emplacement.



Des approches de précision sont déjà utilisées, par exemple dans les cancers de la prostate pour bloquer l'effet de l'hormone testostérone impliquée dans la croissance de la tumeur.



Si elle est utilisée seule, elle pourrait offrir une option moins agressive que la chimiothérapie, qui attaque les cellules sans discrimination. La prochaine phase d'essai du berzosertib est déjà en cours.