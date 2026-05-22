Limogé par Diomaye : Ousmane Sonko réagit sur Facebook et se dit soulagé

L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko a réagi ce soir sur son compte Facebook à la suite de son limogeage du gouvernement, déclarant : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui ». Cette brève déclaration constitue la toute première réaction officielle de l'homme politique après l'annonce du décret le démettant de ses fonctions de chef du gouvernement.