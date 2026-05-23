Limogeage d'Ousmane Sonko : de Waly Diouf Bodian à Mame Diarra Fam, les déclarations des partisans entre indignation et fidélité

Les réactions se multiplient à la suite du limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, les militants et responsables du parti Pastef dénonçant une trahison sans précédent tandis que les messages de soutien fusent de partout.





Le responsable politique Waly Diouf Bodian s'est immédiatement rendu au domicile de l'ex-chef du gouvernement, déclarant : « Je suis chez Ousmane Sonko et comme je vous l’avais dit, tout finit par finir . Une autre période vient de démarrer . Dans la dignité, nous irons avec Ousmane Sonko au palais en 2029. Nous sommes Pastef ».





De son côté, le député Abass Fall a réagi en affirmant : « Depuis la Mecque , je prie pour le Sénégal et pour le President Ousmane SONKO ».



La mobilisation s'organise également au-delà des structures du parti avec la réaction de l’ex députée Mame Diarra Fam, qui a affirmé : « Il en savent peux de la où tu est passé. Il ne peuvent pas avoir les valeurs Pour te Garder Siguil Mallay Sén ! Magui nieuw Fanani Keur Gorgui Mane À Partir de ce Soir Je suis Sonkiste ».





D'autres partisans ont manifesté leur fidélité inconditionnelle en publiant : « Droit dans notre ligne et toujours INCONDITIONNEL au Président Ousmane SONKO. Al Hamdoulilah nous dormirons tous le cœur léger Al Hamdoulilah ».



Enfin, Bentolab Sow a invoqué les théories politiques en déclarant : « Amilcar Cabral : Toujous dire la vérité au peuple et ne pas leur faire croire à des victoires faciles . En tant qu’un adepte des théories de Cabral, PROS me régale. #LookingForward #RealRecognizeReal ».

