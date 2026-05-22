Après son limogeage, Ousmane Sonko réagit : « Alhamdoulillah, ce soir je dormirai le cœur léger »

Démis de ses fonctions de Premier ministre, Ousmane Sonko a réagi sur Facebook. Dans un message sobre, il a écrit : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui. »



Quelques heures avant son départ, il se trouvait encore à l’Assemblée nationale pour la cinquième séance des Questions d’actualité au gouvernement. À cette occasion, il a abordé plusieurs sujets, dont celui des fonds politiques, n’hésitant pas à exprimer publiquement une divergence de vues avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.





