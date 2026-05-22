Guinée-Bissau : un 5e détachement de 153 militaires sénégalais déployé pour la mission de stabilisation de la CEDEAO

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général de division Simon Ndour, a présidé la cérémonie officielle de remise du drapeau national au cinquième détachement sénégalais engagé dans la Mission d’appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Composé de 153 militaires, ce contingent articulé autour d’un état-major, de trois sections motorisées et d’une section d’appui a pour objectif de sécuriser les populations, protéger les institutions républicaines et accompagner le processus politique devant mener à l’élection présidentielle de décembre 2026. Cette nouvelle relève témoigne de la confiance de la CEDEAO et des autorités bissau-guinéennes envers le Sénégal.







Le déploiement s'effectue dans un contexte sécuritaire fragile, marqué par des décennies de tensions politiques, dont la tentative avortée de coup d'État du 1er février 2022 et le coup d’État du 26 novembre 2025 survenu en pleine période électorale. Pour y faire face, les soldats sénégalais mèneront des patrouilles conjointes à l’intérieur et à l’extérieur de la ville de Bissau afin de consolider la paix. Le général Ndour a rappelé que cette mission revêt un caractère stratégique, puisque la stabilité de ce pays voisin impacte directement la sécurité nationale du Sénégal, en particulier dans ses régions méridionales.







Le général Simon Ndour a salué le bilan des forces sénégalaises qui, depuis leur premier déploiement en 2022, n'ont subi aucune attaque hostile majeure grâce au professionnalisme des contingents précédents. S'adressant aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, il a insisté sur les valeurs de discipline, d'abnégation et de courage, leur rappelant qu'en recevant le drapeau national, ils deviennent les ambassadeurs de la stabilité sous-régionale pour le compte des plus hautes autorités sénégalaises.

