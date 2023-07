Candidature BBY: une guerre diffuse à l’APR menée par Arona Dia, ADD et Farba Ngom pour contrer Amadou Ba ?

C’est ce qu’on pourrait appeler une guerre diffuse des tranchées avant l’heure. D’ici la fin de la semaine, on parle de vendredi pour voir le nom du candidat de BBY dévoilé par Macky Sall, l’Alliance pour la République sera fortement traversée par des guerres de positionnement qui auront pour lignes de rupture entre authentiques et militants de la 25ème heure, selon nos confrère du journal Le Témoin.



Qui notent que dans le premier lot, on retient le camp des authentiques dirigés par le richissime homme d’affaires basé au Burkina Arona Dia. Ce dernier s’appuie sur un pressenti, en l’occurrence Aly Ngouile Ndiaye ministre de l’Agriculture pour faire avancer des pions influents à l’endroit du chef. A ce duo, on accole un autre très puissant duo Abdoulaye Daouda Diallo et Farba Ngom.



Les deux sont devenus subitement des « amis » pour s’être réconciliés alors qu’ils entretenaient une relation conflictuelle au niveau de la région de Matam où ils militent politiquement. Abdoulaye Daouda Diallo et Farba Ngom ont fait la paix. Ce groupe est poussé et soutenu par une frange importante de l’APR qui revendique que le candidat désigné du président Macky Sall ne doit pas sortir des APR authentiques. C’est-à-dire dans le camp des premiers compagnons. Amadou Ba, le Premier ministre a le désavantage de n’être pas un APR authentique, rapporte le journal.



Un APR de la 25ème heure qui peut cependant dire qu’il a participé brillamment aux dernières conquêtes victorieuse de son mentor et il bénéficie d’une solide base aux Parcelles Assainies. Son adhésion à la formation politique du Président Macky Sall se situerait vers 2016, un militant de la 25ème heure.



La bataille est féroce entre ces deux camps qui ont chacun leurs souteneurs. Seulement il faut compter sur une donne. Macky Sall a jusqu’ici réussi à s’extirper de ces pressions internes de son camp pour surprendre et déjouer tous les pronostics. En tout, dans deux jours, c’est-à-dire vendredi, les dés seront jetés, indique le journal Le Témoin.