Candidature à la Présidence de la CAF: Me Augustin Senghor s'exprime

Les prochaines joutes de la Confédération africaine de football sont prévues au premier trimestre 2021. Et depuis quelques semaines, des candidats sont annoncés dans la presse. Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalais de football (FSF) voudrait-il succéder Ahmad Ahmad qui est en fin de mandat, même s'il envisage de se représenter pour un second mandat à la tête de l’instance ? voici sa réponse.



" Dans ma carrière ou dans ma vie, je n'ai jamais été sur des ambitions personnelles. Partout où je suis, j'essaie d'apporter mon humble contribution ; après, le destin ça s'écrit, justement parce qu'il y a du travail qui est fait. Aujourd'hui, je suis dans une équipe qui a un président, Ahmad, qui me fait confiance et par-dessus tout, moi j'aime la loyauté. Donc à ce stade là, il est important de laisser Ahmad terminer son mandat et de lui être loyal. Il est à la tête de la Caf, je ne vais pas me positionner contre quelqu'un avec qui je travaille et qui me fait confiance", a soutenu Me Augustion Senghor dans un entretien accordé à nos confrères de "Les Echos".