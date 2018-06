Candidature de Karim Wade : «Le doute n’est plus permis » (Pds)

Le Comité directeur du Parti démocratique sénégalais confirme la présence de Karim Wade sur les lis t es électorales. En effet, Oumar Sarr et Cie qui se sont réunis mercredi, considèrent le message que leur candidat a envoyé aux Sénégalais lors de la Korité, comme une confirmation à sa participation à la prochaine élection présidentielle.



«Karim Wade est déjà inscrit sur les listes électorales, comme cela avait été reconnu par le Ministre de la Justice de l’époque Sidiki Kaba commentant la portée de l’arrêt de la CREI, comme cela avait été explicitement exprimé dans les lignes de l’arrêt de la CREI, revêtu par-là même de l’autorité de la chose jugée», ont-ils annoncé dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Et de poursuivre : «Dès lors que la question de l’inscription est dépassée, la question de la recevabilité de la candidature qui n’est pas d’actualité pour l’instant pourra être posée le moment venu. Nous saurons alors faire face».



D’ailleurs, informent-ils, cette question, qui n’est pas d’actualité, sera abordée au moment opportun. Mais déjà, préviennent-ils, «notre candidat est déterminé, avec les militants, les sympathisants et les mouvements de soutien à porter haut les couleurs de notre parti et à vaincre Macky Sall pour mettre un terme définitif à son régime corrompu et incompétent».



Selon eux, Wade-fils va affronter Macky Sall, malgré «les déclarations politiciennes et les élucubrations des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’intérieur et Ismaïla Madior Fall, Ministre de la justice, qui, visiblement, ignorent le principe de la chose jugée et celui de la non-rétroactivité des lois, ne sont que des soubresauts d’un pouvoir finissant en plein désarroi».