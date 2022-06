Canicule en Espagne: la Catalogne en lutte contre des feux de forêts

De multiples incendies ont marqué ce samedi 18 juin le dernier jour d'une vague de chaleur extrême et inhabituellement précoce pour l'Espagne. Trente incendies étaient toujours actifs rien qu'en Catalogne. Pour la cinquième journée consécutive, ces pompiers catalans ont continué de lutter contre des feux de forêts comprenant de nouveaux et d'anciens non stabilisés depuis le début de semaine - ayant brûlé au total plus de 5 000 hectares - et qui ont même nécessité l'aide de l'armée espagnole.



La sécheresse aggrave la situation

Mais la simultanéité de ces feux complique le travail des secours, d'autant que d'autres grands incendies se sont déclarés dans le reste du pays, notamment dans un massif montagneux de Castille-et-Léon, près de la frontière avec le Portugal, qui a déjà ravagé près de 25 000 hectares de végétation. Plusieurs de ces feux auraient été provoqués par les éclairs des orages électriques, nombreux cette semaine. La sécheresse extrême qui frappe le pays a quant à elle aggravé la situation. Et même si les températures devraient commencer à baisser ce dimanche, les autorités craignent que cela ne soit pas suffisant pour venir à bout de ces incendies.