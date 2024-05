Cannes 2024 : la Palme d'or décernée à Sean Baker

Le rideau se baisse. C’est l’heure de ranger le tapis rouge. Après douze jours de compétition pour les 22 longs-métrages sélectionnés, le jury du 77e Festival de Cannes, présidé par la réalisatrice de Barbie Greta Gerwig, a rendu son verdict, ce samedi 25 mai, à l’issue de la cérémonie du palmarès.



Et c’est Sean Baker qui a remporté la Palme d’or pour son Anora. « Ce film est magnifique et rempli d’humanité. Il nous a permis de rire et d’espérer au-delà de l’espoir », a soufflé la présidente du jury au sujet de cette comédie d’action sur la rencontre entre une prostituée et le fils d’un oligarque russe.





Le Grand prix va à All We Imagine as Light de la cinéaste indienne Payal Kapadia, là où le Prix du jury a été remis à Jacques Audiard pour son film Emilia Pérez, comédie musicale détonante dans les cartels mexicains.



L’Iranien Rasoulof honoré

De leurs côtés, les quatre têtes d’affiche de ce même film, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Adriana Paz et Selena Gomez, ont reçu ensemble le prix d’interprétation féminine. Jesse Plemons a, lui, reçu celui de l’interprétation masculine pour son rôle dans Kinds of Kindness, le dernier long-métrage de Yórgos Lánthimos.



Alors qu’il était pressenti pour recevoir la Palme d’or, le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof est finalement reparti avec le Prix spécial du jury, une récompense remise exceptionnellement cette année pour saluer le courage du cinéaste pour avoir dénoncé en images les violences commises par le régime iranien. « Je suis très heureux que le film soit fini et reconnu par ce prix, mais je suis aussi très triste, profondément chagriné par la catastrophe que vit mon peuple au quotidien », a soufflé Mohammad Rasoulof.





Le palmarès complet



Palme d’or : Anora de Sean Baker

Grand prix : All We Imagine as Light de Payal Kapadia

Prix spécial du jury : Les Graines du figuier sacré de Mohammad Rasoulof

Prix d’interprétation féminine : l’ensemble des actrices d’Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana et Selena Gomez)

Prix d’interprétation masculine : Jesse Plemons dans Kinds of Kindness

Prix du jury : Emilia Pérez de Jacques Audiard

Prix de la mise en scène : Grand Tour de Miguel Gomes

Prix du scénario : The Substance de Coralie Fargeat

Caméra d’or : Armand de Halfdan Ullmann Tøndel

Mention spéciale de la Caméra d’or : Mongrel de Chiang Wei Liang et You Qiao Yin

Palme d’or du court-métrage : The Man Who Could Not Remain Silent de Nebojša Slijepcevic

Mention spéciale du court-métrage : Bad for Moment de Daniel Soares





