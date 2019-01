Cap Vert : les corps des 4 pêcheurs Guet Ndariens rapatriés au Sénégal ce vendredi

Les corps des quatre (4) pêcheurs Guet Ndariens, qui ont échoué au large des côtes Capverdiennes, vont être rapatriés au Sénégal ce vendredi 18 janvier dans la soirée. Ils seront enterrés à Saint-Louis suite à la demande de leurs familles.



En effet, les parents des victimes qui se sont rendus à Praya pour vérifier l’état des dépouilles, ont informé que les corps pouvaient bel et bien être acheminés au Sénégal et inhumé à Saint-Louis.

«Les corps sont transportables, ils ne sont nullement dans un état de décomposition avancé contrairement à ce qu’on voulait nous faire comprendre », livre le porte-parole de la famille des victimes.



Il poursuit : «Nous nous sommes rendus à la morgue accompagnés des responsables de l’ambassade du Sénégal au Cap Vert, nous avons ouvert les tiroirs et nous avons constaté de visu que les corps étaient intactes».



Les 4 corps identifiés sont ceux du capitaine de la pirogue, Mankeur Fary Sarr Dièye, Ibrahima Koutaye Fall, Maguette Dièye et de celui de Pape Bounama Ndiaye, renseigne la Rfm.

La délégation qui attente quelques formalités à finaliser, va regagner le Sénégal ce jour, vendredi, en début soirée avec les corps déjà identifiés. Ils vont être enterrés à Guet Ndar.



A rappeler que 7 pêcheurs étaient portés disparus. Les 3 sont toujours introuvables.