Capitaine Seydina Touré : " Nous ne devons accepter même d’alimenter un débat autour d’un report de la Présidentielle 2024"

Depuis quelques jours, le report de l'élection présidentielle 2024, anime les débats. Ce, à la suite de la lettre adressée au président Macky Sall par certains candidats recalés. Capitaine Seydina Oumar Touré, membre de Lacos ( leaders alliés du candidat Ousmane Sonko) appelle à éviter d'alimenter un tel débat.



"En aucun cas et en aucune manière, nous ne devons accepter même d’alimenter un débat autour d’un report de l’élection Présidentielle du 25 février 2024", lance-t-il.



Capitaine Touré dresse un tableau sombre du bilan de Macky Sall. "En douze (12) années de règne, le Président Macky SALL a forcé toutes les barrières inimaginables de violation des droits, de la dignité humaine et de notre démocratie, plus loin que tous les autres régimes confondus depuis 1960".



Cependant, selon le leader de USJ/Sénégal Gü Deggü, "la seule issue qui reste au peuple sénégalais, c’est d’exprimer sa volonté à travers la préservation du calendrier électoral".



Par conséquent, il invite les Sénégalais à se préparer pour sécuriser le scrutin. " préparons-nous à sécuriser le scrutin en toute circonstance qui est le nôtre", avance-t-il.



Non sans appeler : "les militants et sympathisants à aller massivement retirer leurs cartes d’électeurs, se préparer pour démarrer notre campagne électorale et mettre définitivement ce régime hors d’état de nuire".