Capitaine de l’équipe de boxe Espagnol, Youba Sissokho, prévoit d’équiper les boxeurs sénégalais en matériel

Espagnol de nationalité, mais sénégalais d'origine, c’est ce que ressent Youba Sissokho, capitaine de l’équipe nationale espagnole de boxe, actuellement en vacances au Sénégal. Il a profité de ses vacances pour émettre son envie « d’équiper en matériel les boxeurs sénégalais et l’instance fédérale de concert avec la Fédération espagnole ».



Prédestiné a une carrière de footballeur, Youba Sissokho est piqué par la suite par le virus de la boxe avant d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne de boxe amateur, dans la catégorie des 69 kg. Talentueux, ses premiers pas sur le ring sont récompensés par 6 titres de champion des iles Baléares de 2010 à 2016. Il a remporté le titre du champion d’Espagne en boxe amateur catégorie 69 kg depuis 2011. Mieux, Sissokho, médaillé de bronze aux championnats d’Europe de 2015 en Bulgarie, était aussi parvenu à décrocher une qualification aux JO de Rio 2016.

« Je me suis qualifié dans des conditions difficiles, sans préparation. En plus, les gens ne croyaient pas en moi. Dieu merci avec la confiance de mon coach et de mes parents, je me suis battu dur au Venezuela pour me qualifier », a révélé l’étudiant en cuisine à ses heures perdues.



Agé de 26 ans, ce natif de Dakar dit être Sénégalais de sang même s'il a la nationalité espagnole. « J’ai quitté très tôt le Sénégal, quand j’avais 6 mois », a souligné le fils du musicien Seydou Sissokho du groupe Sissokho Afro Jazz.

Source : Stades