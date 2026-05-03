Sécurité régionale : Hawa Dia Thiam prône la solidarité face à la crise malienne

L'ancienne ministre des Relations avec les institutions, Hawa Dia Thiam, a exprimé son inquiétude face à la situation « très délicate » au Mali. Au-delà des condoléances adressées au peuple malien, elle a mis en avant les liens indissociables unissant Dakar et Bamako. Rappelant ses origines personnelles, elle a affirmé que « le Mali et le Sénégal, c’est un même peuple » et que, par conséquent, « nous sommes directement concernés par ce qui s’y passe ».







Sur le plan géopolitique, l'analyse de Mme Thiam repose sur l'interdépendance sécuritaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'elle respecte le principe de non-ingérence, elle a lancé un avertissement clair : « on n’a pas de paix chez soi si son voisin ne l’a pas ». Cette vision souligne la nécessité d'une coopération transfrontalière renforcée, indépendamment des appartenances institutionnelles respectives (Alliance des États du Sahel pour le Mali et CEDEAO pour le Sénégal).







Face aux tensions, Hawa Dia Thiam mise sur la diplomatie non officielle et la médiation. Elle a révélé que des réflexions sont menées au sein du programme « Saxal Jamm » et du réseau des ambassadeurs de la paix pour favoriser un rapprochement. Selon elle, « quand on parle de paix, elle doit être partout », plaidant ainsi pour une approche globale qui dépasse les frontières pour stabiliser l'espace ouest-africain.

