Politique : Ousmane Sonko annonce un bilan de ses « deux années à la Primature » dans les jours à venir

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce dimanche 3 mai 2026, qu'il s'adressera prochainement à la nation pour faire le point sur son action gouvernementale. S'exprimant par téléphone lors d'une activité de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), le président de Pastef a déclaré : « Dans les jours à venir, moi-même je ferai face aux Sénégalais pour faire le bilan de mes deux années à la Primature ». Cette sortie intervient au lendemain des déclarations du président Bassirou Diomaye Faye, qui rappelait que le maintien de son Premier ministre reposait sur sa « confiance ».







L'intervention du chef du gouvernement se veut exhaustive et couvrira l'ensemble de l'action publique depuis l'alternance. « Je ferai le bilan de tout ce que nous avons eu à accomplir dans tous les secteurs », a précisé Ousmane Sonko. Cet exercice de reddition de comptes vise à mettre en lumière les réalisations de l'exécutif au cours des vingt-quatre derniers mois de gouvernance.







Sur le plan partisan, Ousmane Sonko a profité de cette tribune pour mobiliser les jeunes de sa formation politique, qu'il décrit comme « la plus grande formation politique du pays ». Il a exhorté les militants à maintenir la dynamique « afin que Pastef continue de rayonner », tout en affichant une assurance quant à l'unité du mouvement. « Nous avons un parti fort et très dynamique, et tous ceux qui tentent de lui tourner le dos finiront par revenir réclamer leur place », a-t-il conclu.

