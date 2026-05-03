Électrification : « 12 600 localités » déjà desservies, mais le monde rural reste à « 63 % », ministre

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a dressé un état des lieux exhaustif du secteur lors de l’émission « En Vérité » ce dimanche. Selon lui, le Sénégal affiche un taux global d’accès à l’électricité de « 88 % », tout en soulignant des disparités majeures. « Dans les villes, le taux d’accès tournait autour de 98 %, mais dans les villages il était d’environ 63 % », a-t-il précisé, pointant du doigt les régions Est et Sud du pays.







Pour remédier au manque de coordination antérieur, le ministère dit avoir mis en place une cellule de coordination après un audit global. « Aujourd’hui, nous savons exactement quelles localités disposent de l’électricité, lesquelles sont en cours d’électrification et celles qui ne figurent encore dans aucun programme », a affirmé le ministre. Les données révèlent que « 12 600 localités » sont déjà électrifiées et « 6 571 localités » sont en cours de raccordement avec un objectif de finalisation fixé à « 2027 ».







Toutefois, le défi financier reste de taille pour les « 6 471 localités » encore exclues de tout programme. Birame Souleye Diop a révélé que les besoins de financement sont estimés à environ « 400 milliards de francs CFA ». Le ministre a reconnu que « l’État sénégalais ne dispose pas, dans le contexte économique actuel, des ressources suffisantes pour financer seul ce vaste programme ».







Face à cette contrainte, et alors que les partenaires financiers conditionnent leur aide à un accord avec le FMI, le gouvernement explore de nouvelles pistes. Le ministère a indiqué qu’il travaille également avec le secteur privé national et le ministère de l’Économie pour mobiliser des ressources complémentaires afin d'accélérer l’accès universel à l’électricité sur l'ensemble du territoire.

