Carburant : « Il n'y aura pas de pénurie », affirme l'administrateur du FSE

L’approvisionnement en hydrocarbures du Sénégal est sécurisé pour les mois à venir. Invité ce mardi 14 avril 2026 sur les ondes de la RFM, l’administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie (FSE), Assane Ndir, a affirmé de manière catégorique qu’il n’y aura aucune tension sur la disponibilité du carburant et du combustible pour l'électricité.



Cette garantie repose sur des mesures d’anticipation rigoureuses au sein du circuit d’approvisionnement national. Selon le responsable du FSE, la Société africaine de raffinage (SAR) a d'ores et déjà constitué des stocks stratégiques suffisants pour couvrir l'intégralité de la demande du marché intérieur. Ces dispositions visent à rassurer tant les ménages que les opérateurs économiques face aux incertitudes du marché pétrolier international.



Parallèlement au carburant destiné aux usagers de la route, le dispositif de sécurisation s'étend à la production d'énergie. Des réserves conséquentes de fuel ont été mobilisées pour la Senelec, garantissant ainsi la stabilité de la fourniture d’électricité sur l’ensemble du territoire national. Cette stratégie de stockage préventif permet aux autorités de prévenir tout délestage lié à un défaut de combustible.



Cette communication proactive du FSE intervient dans un contexte mondial marqué par la volatilité des cours de l'énergie. En affirmant la maîtrise des équilibres énergétiques du pays, Assane Ndir entend couper court à toute rumeur de rupture de stock et maintenir la confiance des acteurs économiques dans la résilience du dispositif énergétique sénégalais.

