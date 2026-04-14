Football : Khady Diène Gaye annonce une « transformation profonde » du secteur amateur

Le gouvernement sénégalais veut mettre fin à « la culture des diagnostics sans suite » pour structurer durablement le football à la base. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a ouvert ce mardi 14 avril 2026 un atelier de restitution sur l’analyse du football amateur, affirmant sa volonté d’en faire un levier de développement national et de cohésion sociale.







Le diagnostic actuel révèle des inégalités territoriales persistantes, caractérisées par un déficit criant d'infrastructures en milieu rural et un encadrement insuffisant des jeunes talents. Pour la ministre, il est « inacceptable » que l’éclosion d’un joueur dépende de son lieu de naissance. Elle prône un rééquilibrage géographique pour démocratiser l'accès à la pratique sportive sur l'ensemble du pays.







La stratégie de rupture annoncée repose sur trois piliers : l'investissement dans les infrastructures de proximité, la réforme du cadre juridique et la valorisation du capital humain. Khady Diène Gaye a également plaidé pour un partenariat « souverain » avec les instances internationales comme la FIFA, insistant sur le fait que la coopération doit servir les priorités nationales et renforcer l’autonomie du sport sénégalais.





De son côté, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a soutenu cet appel à des « réformes audacieuses ». Il a souligné que le football amateur constitue le socle indispensable de l’élite et nécessite un cadre réglementaire protecteur pour les clubs et les académies. L'atelier, qui réunit acteurs locaux et représentants de la FIFA, doit déboucher mercredi sur des mesures concrètes d'exécution.

