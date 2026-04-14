Sondage Afrobarometer : Seuls 15 % des Sénégalais bénéficient d'une assurance maladie

Malgré les ambitions de développement sanitaire au Sénégal, l'accès aux soins demeure un « privilège pour une minorité ». Selon un sondage d’Afrobarometer, publié ce mardi 14 avril, « seuls 15 % des Sénégalais bénéficient d'une assurance maladie », laissant la grande majorité de la population dans une précarité extrême face à la maladie.



D’après « la dépêche Afrobarometer » le sondage, cette vulnérabilité est accentuée par des barrières financières et structurelles majeures, puisque « 83 % des citoyens craignent de ne pas pouvoir financer leurs soins » et que plus de 60 % des usagers jugent difficile l'obtention de services dans les structures publiques.



Au cœur du système, les patients font face à un parcours semé d'embûches marqué par de « longues files d'attente » pour 78 % des sondés et une pénurie récurrente de médicaments. Si la présence d'infrastructures à proximité s'améliore, les disparités régionales persistent, avec une concentration massive des spécialistes à Dakar.



Face à ce constat, le cri du cœur des populations est sans équivoque : « 88 % des répondants souhaitent que le gouvernement garantisse l'accès universel aux soins », se disant même prêts à accepter une hausse de la fiscalité pour financer ce pilier essentiel du capital humain.