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Dakar : deux individus arrêtés en possession de faux billets d’une contre-valeur de 1,5 millions de FCFA



Dakar : deux individus arrêtés en possession de faux billets d’une contre-valeur de 1,5 millions de FCFA
La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar a procédé, ce mardi à l’interpellation de deux individus. Ces derniers sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, ainsi que pour détention, trafic et tentative de mise en circulation de faux billets de banque » ayant cours légal au Sénégal.
 
Selon des informations recueillies, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’activité d’un réseau de trafiquants opérant dans la zone de Golf. Lors de leur arrestation, les suspects ont été trouvés en possession de faux billets libellés en francs CFA, pour une contre-valeur totale d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs.
 
Placés en garde à vue, les mis en cause ont reconnu être les auteurs de cette machination et ont avoué leur intention d'écouler ces coupures frauduleuses sur le marché local. L'enquête se poursuit afin de démanteler d'éventuelles ramifications de ce réseau.
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Moussa Ndongo

Mardi 14 Avril 2026 - 22:09


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