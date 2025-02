Carême et Ramadan : Serigne Guèye Diop rassure de la disponibilité des produits alimentaires en quantité

En cette veille de jeûne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop a fait le tour des grands marchés de Dakar pour s’enquérir de leur niveau d’approvisionnement en denrées de consommation courante. A l’issue de sa visite il a rassuré que les produits alimentaires tels que le riz, l’huile, le sucre, l’oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité suffisante à Dakar.

« Après avoir visité les grands marchés de Tilène, de Castors et de Gueule-Tapée, nous sommes rassurés. Nous pouvons vous annoncer que pour les produits essentiels, tels que le riz, l’huile, le sucre, le marché est bien approvisionné », a-t-il dit dans une déclaration parvenue à l’APS.

Selon le ministre, la Compagnie sucrière sénégalaise (privée) dispose de 62.931 tonnes de sucre.

Pour ce qui est de l’huile il a indiqué que la quantité disponible dans les marchés est « à même de satisfaire la demande du moment faisant état d’un stock de 25.180 tonnes relevé cette semaine.



Il a souligné que les services du commerce intérieur ont signalé la présence, chez les importateurs, d’un stock global de 377.800 tonnes de riz, une quantité trois fois plus importante que les besoins de consommation.

Par ailleurs, toujours selon lui, la distribution du lait en poudre est « très stable », les stocks couvrant largement la demande avec 81.000 tonnes, pour une demande mensuelle tournant autour de 5.000 tonnes.

Concernant l’oignon local, il assure qu’il est bien présent sur le marché national, avec un stock commercial de 500 tonnes, soit 20 % de l’offre.



M. Diop ajoute qu’aucun ‘’dysfonctionnement n’a été noté dans l’approvisionnement du marché en pomme de terre.

Aucune difficulté n’a été relevée non plus, concernant le commerce de la farine boulangère destinée à la fabrication du pain, a-t-il dit.