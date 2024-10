Carnage financier : l’APR déplore un « manque de respect flagrant envers l’administration de l’économie et des finances publiques »

Apres un silence presque coupable suite à la sortie du gouvernement révélant un carnage dans les finances publiques causé par le régime sortant du président de l’Alliance pour la République (APR), ancien président de la République, l’APR sort de son mutisme.



Dans un communiqué en date de ce dimanche, 6 octobre l’APR, estime qu’« il est inacceptable que des accusations soient portées sans preuves tangibles, mettant ainsi en péril la confiance du public envers nos institutions ».



Il rappelle dans le communiqué que « la Cour des comptes est l’unique juridiction compétente pour évaluer la régularité des comptes et le bon usage des fonds publics. Or, la Cour des comptes ne se prononcera sur le rapport provisoire qu’après l’avoir soumis aux acteurs concernés, notamment les anciens ministres des Finances pour la période considérée, afin de recueillir leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, avant de rendre ses conclusions ».



Saluant « l’esprit de retenue des anciens ministres des Finances, objets des accusations injustes de la part du Premier ministre Ousmane Sonko, l’APR condamne l’empressement du gouvernement à tirer des conclusions de ce rapport qui n’est que provisoire, alors que son processus de validation n’est pas encore achevé ».



Le document stipule que le Premier ministre « semble ignorer qu’en matière de gouvernance, la prudence, la retenue et surtout la discrétion doivent prévaloir dans l’exécution des missions régaliennes de l’État, vertus essentielles pour conduire notre pays, en quête d’émergence, vers un développement harmonieux et durable et déplore un manque de respect flagrant envers l’administration de l’économie et des finances publiques ».