Caroline Roussy sur le dialogue : « ce qui se passe au Sénégal est une mascarade »

Invitée de Nabia Makhloufi hier mardi dans Le Débat - France 24, Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et responsable du programme Afrique indique le dialogue national lancé par le Président Macky Sall est une mascarade et que les 19 candidats retenus à la présidentielle ont eu raison de décliner l’invitation du chef de l’Etat.



« Ce qui se passe au Sénégal est une mascarade. De toute façon, les 19 candidats sont la liste officielle du Conseil Constitutionnel et la plupart a choisi de ne pas participer. Donc un dialogue national pour faire quoi ? », s'est-elle interrogée.



« Si les implications n'étaient pas assez dramatiques pour les Sénégalais, je vous dirais qu'on est en plein dans une pièce de théâtre où le Roi va mourir, il sait qu'il va mourir et il précipite son pays dans sa chute », a dit l’experte.