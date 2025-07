Badara Gadiaga face au juge d’instruction ce lundi : une forte mobilisation prévue au tribunal de Dakar

Le chroniqueur, Badara Gadiaga comparaîtra de nouveau devant le doyen des juges d’instruction ce lundi, après un premier retour de son dossier au parquet vendredi dernier. Transmis avec une réquisition de mandat de dépôt, son dossier inclut des charges telles que la "diffusion de fausses nouvelles" et "l’offense à une personne exerçant des prérogatives du chef de l’État" .



Lors de l’audience de vendredi, ses avocats ont obtenu un report en invoquant des conditions défavorables à une défense équitable, une manœuvre qui a temporairement évité une incarcération immédiate. Cette stratégie a permis de reporter l’audience à ce lundi, jour où le juge examinera également des accusations supplémentaires, dont des soupçons de transactions financières via une plateforme numérique .



Ses partisans, estimant qu’il est victime d’une « liquidation judiciaire », appellent à un rassemblement massif devant le tribunal de Dakar. Une affiche virale sur les réseaux sociaux mobilise acteurs de la société civile, journalistes et anonymes pour dénoncer une « intimidation » visant cette figure médiatique critique .