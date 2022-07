Cartes d'électeur: pas de rush au niveau des commissions, malgré les stratégies mises en place pour faciliter le retrait

des stratégies mises en place pour faciliter le retrait



Le Directeur Général des Elections informe qu’en plus de la ligne verte (8000002017), les caravanes et les autres canaux de communication et d’information, le ministère de l’Intérieur a mis en place une plateforme SMS qui permet d’informer les électeurs, par le biais des opérateurs téléphoniques, sur la disponibilité de leur carte d’électeur et sur l’endroit où ils peuvent la retirer.



A partir de la base des données des cartes produites, notamment celles issues de la révision exceptionnelle, un message sera envoyé aux électeurs concernés sur leur numéro de téléphone. L’accès à cette information facilite le retrait des cartes. Par ailleurs, cette plateforme renseigne les électeurs impactés par le changement des lieux et bureaux de vote. Ce dispositif vient compléter les actions déjà menées au niveau des Autorités administratives (préfets et sous-préfets) tendant à sensibiliser largement les électeurs concernés à travers des moyens de communication locaux.



Joint par PressAfrik, le Abdoul Aziz Sarr et directeur des opérations électorales à la Direction générale des élections a rassuré que cette plateforme est fonctionnelle. « Il y a des caravanes, des sketchs et des spots dans les médias. Il y a même un cabinet qui a un contrat avec la DGE et qui joue un rôle important surtout dans la communication via Internet pour sensibiliser les votants à aller retirer leurs cartes. Il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits dans ce sens. Mais tout dépend des motivations. Les acteurs politiques, leur rôle premier, c’est de former leurs militants de les sensibiliser sur les enjeux », a-t-il dit.



Enfin, pour tous les électeurs qui ne retrouvent pas leurs cartes, il est possible de faire des demandes de duplicata ou de corrections aussi bien à la DAF, dans une dizaine de commissariats de Dakar (Plateau, Rebeuss, Medina, Bel Air, Point E, Grand Dakar, Grand Yoff, Parcelles Assainies, Diameguene SICAP Mbao) ainsi qu’auprès de chaque commissariat de capitale régionale en plus des commissariats de Mbour, Tivaouane, Mbacké et Touba.