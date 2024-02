Carton bleu : la FIFA calme le jeu après le tôlé suscité par cette nouvelle règle

L’annonce de la mise en place d’un carton bleu, qui prévoit d'introduire des exclusions temporaires si un joueur commet une faute d’antijeu qui annihile une attaque ou s’il proteste face à un arbitre, a vivement fait réagir. Les révélations de la presse, notamment celles du journal The Telegraph, ont donné lieu à une levée de boucliers de la part de certains médias et surtout de nombreux fans sur les réseaux sociaux.



Face à ce tôlé, la FIFA a été obligée de clarifier la situation : ce test ne concernera pas les principales compétitions, rapporte le site beIN Sport.



Rien avant le 2 mars



"La FIFA souhaite clarifier que les informations faisant état de ce que l'on appelle le carton bleu au niveau élite du football sont incorrectes et prématurées, a assuré l'instance du football mondial, ajoutant que "de tels essais, s'ils sont mis en œuvre, devraient se limiter à des tests effectués de manière responsable à des niveaux inférieurs."



Alors que l’IFAB (qui gère les règles du football) devait soi-disant annoncer l’adoption de cette nouvelle règle dès ce vendredi, il n’en sera rien. Cette évolution ferait l'objet de discussions "lorsque ce point de l'ordre du jour sera discuté lors de l'AG de l'IFAB le 2 mars".