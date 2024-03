Cas de tortures, répressions de manifestants : Birahim Seck demande une enquête sur les procédures de recrutement des FDS depuis 2020

Présent lors de la conférence de presse ce samedi, du mouvement citoyen Sénégal Notre Priorité (SNP) de l’activiste Pape Abdoulaye Touré, le coordonnateur du forum civil section / Transparency Sénégal a rejeté le projet de loi portant amnistie générale sur les manifestations politiques comme durée temporelle de 2021 à 2024. Birahim Seck juge inopportune cette loi qui selon lui, va saper l’unité nationale. Il exige une enquête sur les « recrutements qui ont été opérés au Sénégal au sein de nos forces de défense et de sécurité de 2020 à nos jours ».



« De 2021 à 2024, il y a des Sénégalais qui ont été brimés, des vies ont été détruites, des biens qui ont été saccagés, des familles disloquées. C’est la raison pour laquelle la réconciliation prônée par le président la République, est une réconciliation préfabriquée, qui ne s’adosse pas à la vérité. Une réconciliation qui peut impacter sur l’unité nationale parce que ça va secréter de la haine et de la violence ce que l’on ne souhaite pas », a déclaré Birahim Seck lors de la conférence du mouvement Sénégal Notre Priorité.



Qui ajoute : « Il faut que les Pape Abdoulaye Touré, ses compagnons et les victimes connaissent la vérité et qu’on leur rende justice sans cela il est impossible de parler de réconciliation nationale ».



Par la même occasion, le coordonnateur du forum civil section / Transparency Sénégal demande qu’il y ait une enquête indépendante, transparente sur les faits qui sont survenus de 2021 à 2024. « Nous recommandons qu’il y ait une enquête sur les recrutements qui ont été opérés au Sénégal au sein de nos forces de défense et de sécurité de 2020 à nos jours. Une enquête approfondie doit être menée, mais également les formations qu’on subit les FDS », a-t-il laissé entendre.



Il lance également un appel aux « journalistes qui disposent d’éléments de preuves sonores, d’images de documents de les garder. Mais également à l’endroit des initiatives citoyennes comme SNP de Pape Abdoulaye Touré de garder toutes les preuves à leur possession pour que les Sénégalais puissent demander justice et réfuter ensemble cette loi d’amnistie qu’on veut nous vendre ».