Fête nationale : le Président Diomaye Faye échange avec Babacar Diop sur l’état d’avancement des préparatifs à Thiès

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce mardi 24 février 2026 le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, dont la ville accueillera dans quelques jours la célébration de la Fête nationale.



Selon une note de la Présidence du Sénégal, le maire a exprimé, au nom du Conseil municipal et de l’ensemble des populations thiessoises, sa profonde gratitude pour la décision de haute portée de choisir Thiès pour abriter cet événement majeur de la vie de la Nation.



Il a salué le travail préparatoire conduit en partenariat avec toutes les parties prenantes et fait part de l’impatience des Thiessois de faire de cette célébration un grand moment de fête, de communion et de rassemblement.



Le chef de l’État a remercié le maire ainsi que l’ensemble des populations de Thiès, se félicitant de l’état d’avancement des préparatifs.



Au-delà de la célébration, le maire a salué l’engagement du Président de la République en faveur du développement, de la stabilité et de la paix, particulièrement dans un contexte économique exigeant, et lui a exprimé son soutien.