“Promesses trahies ? Des voix s’élèvent contre Sonko”

Autres articles
-
Coopération sanitaire : Le navire-hôpital de Mercy Ships annonce son retour au Sénégal
-
Fête nationale : le Président Diomaye Faye échange avec Babacar Diop sur l’état d’avancement des préparatifs à Thiès
-
Questions d’actualité : Mbaye Dione dénonce un « flou total » sur le calendrier électoral et interpelle le gouvernement
-
Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom dénonce un manque de démocratie interne et attend Sonko sur des résultats concrets
-
Réforme fiscale et rappels de salaire : Cheikh Diba lève les équivoques