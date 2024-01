Casamance : Amadou Ba entame une tournée économique

Le Premier ministre et candidat à la présidentielle 2024 de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) est actuellement en tournée économique stratégique dans le sud du Sénégal. Amadou BA, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en Casamance depuis dimanche. Sa tournée pendra fin mercredi 17 janvier 2024.



Sa première étape a été empreinte de solennité, se rendant au domicile du ministre de l’Intérieur Sidiki KABA pour présenter ses condoléances, au nom du Chef de l’État et du Gouvernement, suite au rappel à Dieu du frère de ce dernier.



Par la suite, Amadou Ba, accompagné de sa délégation, s’est dirigé vers la région de Kolda, lançant ainsi son marathon économique destiné à dynamiser les perspectives économiques de la Casamance. La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) sera l’une des étapes phares de sa tournée ‘’en raison du potentiel agricole de la zone’’.



Le Bureau d’information gouvernementale (BIG) renseigne que : "ce marathon économique sera mis à profit par le Premier Ministre Amadou Ba pour passer en revue les secteurs vitaux de la verte Casamance, une belle région d’opportunités, dans un contexte où le Sénégal s’apprête à mettre en œuvre le troisième Plan d’Actions Prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PAP 3 PSE)’’ .