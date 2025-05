Casamance : Le PUMA remet des kits de construction à 92 ménages déplacés dans le cadre du Plan Diomaye

Dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance (sud), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a officiellement lancé un vaste programme de soutien aux populations déplacées de retour dans leur région d'origine. Vendredi dernier, la coordinatrice nationale du PUMA, Dr Ndeye Marème Samb, a procédé à la remise officielle de kits de construction à 92 ménages revenus s'installer à Djibanar, dans le département de Goudomp (région de Sédhiou), informe L'Aps.



Lors de la cérémonie de remise, Dr Samb a souligné l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans la vision globale du Plan Diomaye pour la Casamance. "Ce programme vise à offrir aux populations déplacées les conditions matérielles nécessaires pour reconstruire durablement leur vie dans leur terroir d'origine", a-t-elle déclaré. Les kits remis, d'une valeur totale de 140 millions de FCFA, comprennent des matériaux de construction complets permettant aux bénéficiaires d'édifier des habitations dignes et fonctionnelles.



Au-delà de l'aide immédiate en matériaux de construction, le PUMA a dévoilé son plan d'intervention pour l'année 2025 qui prévoit la construction d'infrastructures sociales de base. Deux salles de classe sont déjà en cours de réalisation à Bantacountou et Bindaba 2, tandis qu'un poste de santé moderne et un périmètre maraîcher communautaire viendront compléter le dispositif. Ces infrastructures ont pour objectif de créer un environnement favorable à la réinsertion complète des populations, rapporte la même source.



La cérémonie a été marquée par des moments d'émotion intense, particulièrement lorsque Alpha Diallo, le chef du village de Bantacountou, a pris la parole. "Après des années d'exil et d'incertitude, cette aide concrète du gouvernement nous redonne espoir en l'avenir", a-t-il déclaré, visiblement ému. Les femmes bénéficiaires, nombreuses dans l'assistance, ont exprimé leur soulagement de pouvoir enfin offrir un toit décent à leurs enfants.



Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de stabilisation et de développement de la Casamance. Le gouvernement entend ainsi créer les conditions d'une paix durable en s'attaquant aux racines socio-économiques du conflit. Le PUMA prévoit d'étendre ce modèle à d'autres zones de la région dans les prochains mois, avec un budget conséquent qui témoigne de la priorité accordée à cette question.



Cette initiative intervient dans un contexte particulier où la Casamance entame une nouvelle phase de son histoire, avec l'espoir de tourner définitivement la page des années de crise. Le Plan Diomaye, porté personnellement par le président de la République, représente une opportunité unique de réconciliation et de reconstruction pour cette région meurtrie mais résiliente.