Casamance : Treize mille actes de naissance délivrés à des victimes du conflit

Le représentant au Sénégal de l’organisation non gouvernementale Catolic Relief Service (CRS), Aly Kanouté qui s’exprimait en marge d’une table ronde sur les projets et programmes de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID), ce vendredi, a confié que Treize mille actes de naissance ont été délivrés à des victimes du conflit en Casamance. Selon M. Kanouté l’enregistrement à l’état civil des victimes du conflit répond au projet Aliwili 2, qui appartient à l’USAID.



« Nous avons à ce jour traité 13.000 actes de naissance destinés aux victimes du conflit Casamance, sur un total de 55.041 personnes enrôlées », a-t-il annoncé.



Selon lui, « ce projet auquel collabore l’État du Sénégal a bénéficié en 2023 et 2024 du soutien des populations locales, qui ont regagné leur lieu d’habitation à la suite du démantèlement de nombreuses bases rebelles ».



Aliwili 2 a contribué à la réinstallation des anciens déplacés dans leur lieu d’habitation « en les aidant à rebâtir leurs foyers, en travaillant à l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement », a dit le représentant du Catolic Relief Service au Sénégal.



Aliwili 2 a également fourni une assistance sociale à ‘’180 combattants revenus à une vie civile’’, a déclaré M. Kanouté. « Nous avons eu à financer 65 projets communautaires en matière d’accès à l’eau, de désenclavement, d’augmentation des productions et de mise en état des écoles, pour permettre aux élèves d’étudier dans les meilleures conditions possibles », a signalé le représentant du CRS au Sénégal. « Nous voulons permettre à 60.000 personnes d’avoir des actes de naissance », a promis M. Kanouté.