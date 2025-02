Casamance : Yankhoba Diémé annonce la construction bientôt d’un pont, sur l’axe Ziguinchor -Tobor

Les populations de Ziguinchor vont pouvoir pousser un ouf de soulagement. En effet, après la nouvelle portant sur la mise en pratique bientôt du trajet Ziguinchor -Mpack, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé ce mardi la pose, avant la fin de l’année 2025, de la première pierre du pont reliant Ziguinchor à Tobor. Le ministre a fait l’annonce à Ziguinchor, lors d’un comité régional de développement (CRD) spécial axé sur la mobilité, le transport et les projets d’infrastructures de transport en Casamance.



« L’État du Sénégal, dans le cadre du développement du pôle sud, entend densifier le réseau routier, à travers la construction et la réhabilitation de certaines routes de la région de Ziguinchor au courant de l’année 2025 et 2026. Nous allons procéder à la pose de la première pierre du deuxième pont de Ziguinchor au courant de cette année », a-t-il déclaré en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, des élus territoriaux, des chefs de service et des autorités administratives et des acteurs du secteur du transport (chauffeurs et conducteurs de moto Jakarta) ainsi que des membres de la société civile.

« Ces axes routiers de Ziguinchor une fois réhabilités, vont permettre de désenclaver et d’interconnecter les pôles économiques de la région, et au-delà, de toute la Casamance. Tous ces projets structurants vont promouvoir la connectivité des départements et les localités les plus éloignées », a ajouté Yankhoba Diémé, sur l’Aps.



Pour le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, « Tout ne peut pas être fait tout de suite. Mais, il faut savoir que la région de Ziguinchor fait partie des régions qui disposent de nombreuses potentialités du point de vue du transport, parce qu’elle est desservie par la voie maritime, aérienne et terrestre. Hormis la route des Kalounayes et celle de Blouf entièrement refaites, beaucoup de routes demeurent cahoteuses ».

Il a cité l’axe Ziguinchor-Cap-Skirring (RN6) qui a fait son temps, selon les techniciens, mais aussi les axes Diouloulou-Kafountine-Séléty (RN5), Oussouye-Mlomp-Élinkine, Kandialou-Karthiak-Bignona-Sindian-Djibidione.