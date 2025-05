Casamance : Yassine Fall alerte sur 75 zones à risque et appelle à accélérer le déminage avant mars 2026

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a présidé mardi à Ziguinchor la présentation du projet conjoint entre le Centre national d’action antimines au Sénégal (CNAMS) et le PNUD. Elle a profité de cette occasion pour dresser un état des lieux du déminage en Casamance, soulignant que 75 zones dangereuses subsistent encore dans 36 localités, couvrant une superficie de 1.281.987 m² potentiellement contaminée.



« À ce jour, le Sénégal a pu déminer 54 localités situées dans onze communes, soit une superficie de 2 millions 203 mille 976 mètres carrés avec un total de 504 engins explosifs relevés et détruits », a indiqué la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



« La restitution officielle des terres à laquelle nous procédons ici, illustre que des progrès sont en train d’être accomplis dans le cadre du déminage humanitaire », a souligné Yassine Fall.



Elle note toutefois des efforts restent à faire. « Pour preuve, selon les dernières estimations l’état de la contamination globale identifiée est de l’ordre d’un million 281 millions 987 mille 379 mètres carrés, soit 75 zones dangereuses dans 36 localités ».



« Ces efforts sont d’autant plus urgents que le nouveau délai qui nous a été accordé par la Conférence des États parties à la Convention d’Ottawa arrive à termes au mois de mars 2026 », a conclu la cheffe de la diplomatie sénégalaise.