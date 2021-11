Casamance: l'Armée en appui aux actions de désenclavement pour le retour des populations dans leurs localités d’origine

L'Armée sénégalaise est depuis le 1er novembre 2021, en Casamance, dans la sécurisation de travaux de rétablissement d’axes et d’itinéraires au Sud du département d’Oussouye. Elle appuie les actions de désenclavement menées par les structures compétentes de l’Etat.



Il s’agit principalement, selon le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chargé de l’expédition des Affaires courantes de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées : "de créer les conditions propices au retour des populations dans leurs localités d’origine et à la relance des activités socio-économiques."



La même source de rappeler que ces opérations similaires ont déjà été menées dans l’Arrondissement de Niaguis (département de Ziguinchor), "où la libre circulation des populations et de leurs biens est aujourd’hui devenue une réalité", dira t-il.



S’inscrivant dans cette dynamique, les Armées informent qu'elles ne ménageront aucun effort pour appuyer "toutes les initiatives de l’Etat dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations et d’un retour définitif de la paix dans cette partie du pays. "