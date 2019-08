Casamance: la reprise hésitante du déminage

Les 3 régions du Sénégal en la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) ont été durement touchées par le conflit entre l'État sénégalais et les indépendantistes du MFDC, le Mouvement des Forces démocratiques de Casamance. Aujourd'hui encore, le processus de paix n'est pas achevé.



Durant les premières années du conflit jusqu'en 1998, l'armée comme les rebelles ont posé des mines sur tout le territoire. Les engins explosifs ont fait près d'un millier de victimes, en grande majorité, des civils.



Des opérations de déminage ont été menées ces dernières années, mais elles ne sont pas terminées. Il reste près d'un tiers de la région à déminer. Un déminage par à-coups donc, qui a repris depuis la fin du mois de février 2019, rapporte la RFI.



Pour rappel, seize démineurs, qui travaillaient pour l'Ong «Hit Humanité et Inclusion», ont été enlevés à Bafata, un village situé dans la région de Sédhiou. Ils ont été kidnappés par des éléments supposés appartenir au Mfdc. Ces derniers les ont dépouillés de leurs biens et matériels de travail avant de les libérer.