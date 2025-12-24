Casamance : le Président Diomaye lance les travaux d’entretien de la Nationale 6 et du tronçon Oussouye–Mlomp–Elinkine

Dans le cadre du cinquième jour de sa tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a procédé au lancement des travaux d’entretien de la Nationale 6 entre Ziguinchor et Diembéring, ainsi que du tronçon Oussouye–Mlomp–Elinkine.



D’un montant global de 10 milliards de francs CFA, ce projet financé par l’État du Sénégal avec l’appui de la BOAD concerne les départements de Ziguinchor et d’Oussouye. Selon la Présidence du Sénégal, il vise à améliorer le « niveau de service du réseau routier », à renforcer la « sécurité des usagers et à faciliter la mobilité urbaine et interurbaine dans la région ».



Les travaux porteront sur des opérations d’entretien périodique et courant afin de traiter les sections les plus dégradées, préserver le patrimoine routier et maintenir un niveau de service acceptable dans l’attente d’une réhabilitation complète, indique la Présidence.



À travers ce chantier, le chef de l’État réaffirme sa volonté de faire de l’entretien des infrastructures routières un levier essentiel du désenclavement, de la sécurité et du développement économique et social de la Casamance, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050.