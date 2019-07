Casamance: le parti de Ousmane Sonko enregistre des départs

Le parti de l’opposant Ousmane Sonko, est en difficulté en Casamance, au Sud du Sénégal. Le Pastef Les patriotes a enregistré des départs dans le royaume d’Eyoume. Sous la houlette du maire de Djembéring, Tombong Gueye, président du Mouvement patriotique pour des actions concertées autour des territoires de l’émergence (Mpacte), ces ex-camarades de Sonko, avec à leur tête leur responsable Mamadou Lamine Kassoumba Diatta, qui avaient remporté largement la dernière présidentielle dans leur fief, ont décidé de renfoncer les rangs de la mouvance présidentielle.



« Nous avons, à partir de ce jour, décidé d’aller travailler aux cotés de Tombong Gueye et la coalition présidentielle pour accompagner le chef de l’Etat Macky Sall dans sa volonté de relancer les activités économiques et sociales de notre région en particulier et la construction de notre pays en général », s’engage Mamadou Lamine Diatta plus connu sous le nom de « Kassoumba ».