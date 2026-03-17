Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Casamance: trois soldats tués et 15 blessés, dont 12 dans un accident impliquant un mortier



Casamance: trois soldats tués et 15 blessés, dont 12 dans un accident impliquant un mortier
En Casamance (sud), trois soldats ont été tués et 15 autres blessés dans un accident, à la frontière sénégalo-gambienne, selon FDS TV. D’après les premières indications, ces pertes ne seraient pas liées à des tirs ennemis. Il s’agirait plutôt d’un accident impliquant un mortier en surchauffe, où 12 soldats ont été blessés. 

Par ailleurs, toujours selon le média, les accrochages signalés depuis la matinée de ce mardi 17 mars auraient fait «trois blessés supplémentaires dans les rangs des forces engagées». 

Pour rappel, le 12 mars, dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien, un militaire a été tué et six autres blessés dans un accrochage avec un groupe d’individus armés, près de la frontière gambienne, à Kadialock (Nord Sindian). 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mardi 17 Mars 2026 - 14:20


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter