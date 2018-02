Cassure de la décision de la commission de recours par la Fsf : Diamil Faye entend saisir le TAS

La crise qui sévit depuis quelques mois au niveau du club de Guédiawaye se prolongera peut-être devant le Tribunal arbitral du Sport. Car, après la cassure par la FSF de la décision de la commission de recours favorable à Diamil Faye, ce dernier compte prochainement saisir l'instance de Lausanne pour un ultime recours. Toutefois, avant d’en arriver là, le président de Jappo SA compte d'abord en parler avec le Comité olympique sénégalais et le ministère des Sports.

« Nous sommes prêt à aller au TAS, mais nous allons informer la CAF et la FIFA d’abord. Nous avons 21 jours pour déposer notre recours au TAS. Nous prenons tout notre temps. Nous allons aussi parler au Comité olympique sénégalais, qui est au-dessus de la Fédération. Nous allons aussi parler au ministère des Sports, avant d’internationaliser ce combat », a fait savoir le président de Guédiawaye FC durant les six dernières années.



L’homme d’affaires estime que la Fédération est partisane dans cette affaire et compte user tous les moyens nécessaires pour empêcher que la forfaiture se fasse.

«Nous n’accepterons jamais que la Fédération sénégalaise de football dont son président a ouvertement déclaré sur la place publique qu’il ne se mêlerait jamais d'une décision d’une de ses chambres juridictionnelles qui sont composées de juges, de magistrats compétents et qui sont autonomes et indépendants. La forfaiture ne peut plus durer et nous sommes motivés, motivés à fond pour combattre qui que ce soit qui voudrait aujourd’hui piétiner les textes du football sénégalais », a prévenu le membre de la FIFA.



Pour rappel, Me Augustin Senghor et la Fsf ont déjà subi un revers auprès du Tribunal arbitral du sport de Lausanne contre le club de l'Uso, dans l'affaire du drame du stade Demba Diop. Un deuxième revers sera de trop et pourrait emmener les acteurs qui composent le football sénégalais à s'interroger sur la compétence de son équipe dirigeante.