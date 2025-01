Castration des coupables de viol : une proposition controversée

Le débat sur la lutte contre les violences sexuelles au Sénégal prend une tournure radicale. Le réseau féministe Siggil Jiguene, dirigé par Safiatou Diop Fall, a récemment relancé une proposition : celle de la castration des auteurs de viol. Selon Safiatou Diop Fall, cette mesure est indispensable pour dissuader les agresseurs et protéger les victimes. Pour elle, « tous les auteurs de viol doivent être castrés » afin d’envoyer un message fort contre ces crimes. Elle a tenu ces propos, ce vendredi 3 janvier, lors d'une intervention sur les ondes de radio Sénégal internationale dans son édition de 13 heures.



Cette proposition, bien que soutenue par certains groupes féministes au Sénégal, ne fait pas l'unanimité. La cheffe du bureau de communication de la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance au ministère de la Justice, Fatou Kiné Faye a émis cette même idée. Lors de son intervention sur l'émission Midikeng de PressAfrik TV HD, le 3 janvier 2025, elle a réaffirmé son soutien à cette mesure en soulignant l’urgence de protéger les femmes et les enfants face à l’explosion des cas de viols dans le pays.





Cependant, la proposition de la castration des agresseurs sexuels est loin de faire l’unanimité, même parmi ceux qui militent pour la défense des droits humains. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama s'est fermement opposé à cette idée. Pour lui, la castration constitue une « forme extrême de punition » et une « mutilation ». Selon M. Gassama, les droits humains doivent primer, et les mesures punitives doivent respecter la dignité humaine. Il plaide plutôt pour la mise en place de mécanismes plus efficaces de prévention, d’éducation et de protection des victimes. Il a insisté également sur l’importance de renforcer les « réflexes de protection des enfants » au sein de la société et au sein des familles, en vue d’éviter de telles tragédies.





Ces dernières années, le Sénégal est confronté à un nombre croissant de cas de violences sexuelles, en particulier de viols. Ce qui a exacerbé le désir de trouver des solutions radicales pour éradiquer ce fléau. Les féministes, souvent en première ligne dans ce combat, se montrent particulièrement vigilantes, exigeant une justice plus sévère et des mesures dissuasives à l’encontre des auteurs de ces crimes.