Cataracte et maladies oculaires : 481 opérations gratuites lancées à Yeumbeul

Le Centre de santé de Yeumbeul a abrité la cérémonie de lancement d'une vaste campagne de soins ophtalmologiques au profit des populations vulnérables. Cette action découle du mémorandum d'entente signé le 2 mars 2026 entre le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l'organisation Qatar Charity pour démocratiser l'accès aux soins spécialisés.



Déployée en partenariat avec le Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO), cette initiative prévoit 481 interventions médicales réparties entre Dakar et Saint-Louis, ciblant principalement le traitement par laser et la chirurgie de la cataracte.



Cette opération conjointe vise à lutter contre la cécité évitable en rapprochant la médecine spécialisée des usagers à faibles revenus. Le ministère de la Santé a salué le partenariat stratégique avec Qatar Charity, réaffirmant son engagement à pérenniser ces actions de santé publique.