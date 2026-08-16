AfroBasket U18 féminin : le Mali conserve sa couronne face au Nigeria

Le Mali reste sur le toit du basketball féminin africain. En finale de la FIBA U18 Women’s AfroBasket 2026, les Aiglonnes se sont imposées ce dimanche 16 août face au Nigéria sur le score de 77-68 et conservent leur couronne continentale.
Portées par une excellente Couda KEITA et une prestation collective solide, les Maliennes décrochent un 10e titre continental U18 féminin, confirmant leur domination sur la scène africaine.
Le Nigéria termine vice-champion d’Afrique après un parcours remarquable.
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