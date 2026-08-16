Déclaration de patrimoine : Maître Mamadou Mbengue réclame la révocation des hauts responsables défaillants

L'ancien président du Forum civil, Maître Mamadou Mbengue, s'est dit « scandalisé » par le nombre élevé de responsables publics n'ayant pas soumis leur déclaration de patrimoine. Invité ce dimanche du "Grand Jury" sur la RFM, l'avocat d'affaires a dénoncé une « violation de l'état de droit » et un « défi à la loi » inacceptables en démocratie.



Face à ce constat, le juriste exhorte l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) à faire appliquer les sanctions légales, en notifiant les manquements aux autorités compétences pour exiger la révocation pure et simple des assujettis récalcitrants. Estimant qu'il n'existe aucune excuse — y compris pour les membres du cabinet présidentiel, Maître Mbengue demande au chef de l'État de faire preuve d'une rigueur absolue. Pour renforcer l'efficacité du dispositif, il préconise un contrôle ciblé des déclarations via les réquisitions du livre foncier et la levée du secret bancaire, tout en rejetant la publication intégrale de l'ensemble des déclarations de patrimoine des assujettis.